Новый храм появится в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

Сейчас на площадке продолжается строительство. Фото: социальные сети митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

В Екатеринбурге появится храм святителя Спиридона Тримифунтского. Расположится он на улице Раевского в Пионерском микрорайоне. Мэр города Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений осмотрели стройку.

Стройку осмотрели митрополит Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: социальные сети митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

- Интересно, что когда стройка начиналась, вокруг совсем не было домов. А сейчас храм оказался посреди жилого района! Пусть молитвами святителя Спиридона созидается жизнь людей в этом районе. И пусть растут стены нового прекрасного храма, - написал митрополит Евгений в своих социальных сетях.

Речь идет о строительстве нового жилого комплекса в Пионерском, где дома возводят преимущественно на месте аварийного и ветхого жилья. Когда специалисты только приступили к созданию храма, его площадка находилась на пустыре. Теперь же строительство продолжается на территории нового ЖК.