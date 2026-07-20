Пять свердловских студентов получат гранты на реализацию своих проектов

Студенты получат на реализацию своих проектов по миллиону рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять студентов из Свердловской области стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап». В качестве награды они получат по одному миллиону рублей на реализацию проектов, направленных на цифровизацию аграрной промышленности и решение задач животноводства.

- Благодаря грантам авторы смогут доработать свои проекты, испытать их в хозяйствах и адаптировать под потребности сельхозпредприятий, - рассказала замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Светлана Терехова.

Так, одной из разработок стал метод экспресс-диагностики воспалительных заболеваний репродуктивной системы у коров. Проект создал студент факультета ветеринарной медицины и экспертизы Дмитрий Смирнов.

Четверокурсник Михаил Щербаков придумал специальное устройство, позволяющее доставлять ветпрепараты при помощи беспилотников, а Марат Сибгатуллин разработал цифрового помощника «Цикл», который работает и помогает вести учет животных на основе ИИ.

- Аспирант Игорь Кокорин предложил методику экспресс-оценки метаболического статуса коров при использовании репродуктивных технологий, - отметили в региональном департаменте информационной политики.

Еще одна студента – Екатерина Смирнова – придумала более совершенную питательную среду для эмбрионов крупного рогатого скота.