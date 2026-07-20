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НовостиПроисшествия20 июля 2026 9:56

Главе СКР доложат о подростках, нападающих на прохожих в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы пожаловались на группу малолетних хулиганов
Никита ПРИХОДЬКО
Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происходящего

Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происходящего

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о группе подростков, которые нападают на жителей Екатеринбурга. Как рассказывают жильцы одного из домов, хулиганы собираются во дворе, распивая алкоголь и устраивая драки.

- В медиапространстве сообщалось о жалобах жителей многоквартирного дома на группу подростков, нарушающих общественный порядок. Отмечается, что в компании замечена малолетняя девочка, которая находится без присмотра, - пояснили в пресс-службе СК России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происходящего.