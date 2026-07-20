В Свердловской области массово закрываются кафе

На Урале закрываются кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области за год закрылись 418 заведений общепита. Если год назад их насчитывалось более 5,8 тысячи, то к середине 2026 года показатель упал до 5 411. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус».

Несмотря на столь резкое сжатие, Свердловская область пока удерживается в десятке крупнейших рынков страны, занимая седьмое место по абсолютному количеству заведений. Однако она остается единственным регионом в топ-10, где наблюдается отрицательная динамика. Соседние регионы-конкуренты показывают уверенный рост:

Регион также вошел в антилидеров по числу ликвидаций, заняв восьмое место в федеральном рейтинге (в Челябинской области закрылись 489 точек). Безусловными лидерами по закрытиям остаются Москва (1769), Краснодарский край (1396) и Московская область (1375).

Причины свердловского кризиса: перенасыщение и высокая смертность бизнеса Аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова объясняет падение числа участников в Свердловской области критическим уровнем конкуренции. Рынок региона оказался перенасыщен предложением.

Эксперты сходятся во мнении, что 2026 год станет периодом жесткой чистки рынка. Выживут лишь те концепции, которые смогут предложить гостям уникальное соотношение цены и качества, оптимизировать операционные издержки и выстроить эффективную систему лояльности в условиях, когда привычный трафик перестал расти.