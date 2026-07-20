Посетителей Шарташского лесопарка предупредили об опасности

Из-за дождей и урагана Екатеринбург уже неделю завален упавшими деревьями, которые никто не убирает Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности, с которой можно столкнуться во время прогулок в Шарташском лесопарке. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Из-за непогоды и подмыва почвы здесь есть вероятность падения деревьев, поэтому во время прогулок нужно быть максимально бдительными, в случае дождя и ветра сразу покинуть территорию лесопарка.

Территорию Шарташского лесопарка каждый день патрулируют инспекторы по охране окружающей среды, работники убирают уже упавшие деревья.

- Если услышали треск сверху - немедленно уходите с линии возможного падения дерева, - предупреждает руководство Шарташского лесопарка.