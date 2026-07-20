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НовостиПроисшествия20 июля 2026 8:08

Посетителей Шарташского лесопарка предупредили об опасности

Во время прогулок нужно соблюдать максимальную осторожность
Лев ИСТОМИН
Из-за дождей и урагана Екатеринбург уже неделю завален упавшими деревьями, которые никто не убирает

Из-за дождей и урагана Екатеринбург уже неделю завален упавшими деревьями, которые никто не убирает

Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности, с которой можно столкнуться во время прогулок в Шарташском лесопарке. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Из-за непогоды и подмыва почвы здесь есть вероятность падения деревьев, поэтому во время прогулок нужно быть максимально бдительными, в случае дождя и ветра сразу покинуть территорию лесопарка.

Территорию Шарташского лесопарка каждый день патрулируют инспекторы по охране окружающей среды, работники убирают уже упавшие деревья.

- Если услышали треск сверху - немедленно уходите с линии возможного падения дерева, - предупреждает руководство Шарташского лесопарка.