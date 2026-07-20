По итогам ювелирной выставки в Екатеринбурге подпишут 89 соглашений

Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами участниками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершилась выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». Напомним, закрытое мероприятие проходило 15 и 16 июля и собрало порядка 40 российских брендов и байеров из шести стран мира: Китая, Киргизии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.

По итогам выставки-форума готовятся к подписанию 89 соглашений.

- Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами участниками, зарубежные партнеры обсуждают детали еще 49 соглашений, находящихся в высокой степени готовности, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Помимо этого, прямо в ходе мероприятия представители российских мультибрендовых торговых пространств совершили 10 закупок, чтобы протестировать и включить новинки в свой ассортимент.