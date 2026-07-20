Уровень воды растет в восьми реках Свердловской области

На четырех реках фиксируется улучшение ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает расти уровень воды в восьми реках. Такими данными на 19 июля поделились в региональном департаменте информационной политики.

- Сохраняется рост уровня воды на реках Тура, Ница (в верхнем течении, Байкаловский МР), Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском МО), а также на реках Вагран (Североуральский МО), Атюс (Серовский МО) и Лобва (Новолялинский МО), - пояснили в департаменте.

За ситуацией на реке Тура установлен особый контроль. Согласно прогнозам, в ближайшие два дня уровень воды здесь достигнет своего пика. Улучшение ситуации фиксируется на реках Ирбит, Нейва и Тагил, а также в районе поселка Гари на реке Сосьва.

Так, в общей сложности в Свердловской области от воды освободились свыше 5 тысяч участков и около 1 тысячи домов. На всех территориях начинаются восстановительные работы и просушка помещений, а также уборка и вывоз мусора.