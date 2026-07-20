В Новоуральске увеличили сброс воды на плотине

В населенных пунктах паводковая обстановка стабильная. Фото: глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев

В Новоуральске на 2 кубометра увеличили сброс воды на плотине УЭХК. Теперь он составляет 20 кубометров. Соответствующее решение было принято в 20:00 19 июля. Об этом рассказал глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев.

- Такое решение (об увеличении сброса) принято потому, что идут дожди и уровень в водоеме повышается. Увеличение сброса – это необходимая мера, чтобы не допустить переполнения водохранилища и снизить риск подтопления прилегающих территорий, - написал градоначальник в своих социальных сетях.

По словам Вячеслава Тюменцева, обстановка в населенных пунктах сейчас стабильная. Однако, если вода подойдет к поселку Верх-Нейвинский, проезд для автомобилистов могут закрыть. В таком случае участок можно будет объехать через объездную дорогу вокруг водоема.

- Обратился в область, чтобы грейдировали дорогу за Шаманихой – те 5 километров, которые покрыты грунтовкой, - отметил глава Новоуральского ГО.

В самом Новоуральске ситуация более серьезная из-за большого количества воды. Сейчас специалисты регулируют поток из реки Бунарка в сторону реки Талая, чтобы избежать подтопления. Круглые сутки ведется мониторинг.