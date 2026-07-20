В Екатеринбурге каршеринг оштрафовали за парковку на газоне

Компания пыталась обжаловать наказание в суде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ПАО «Каршеринг Руссия» оштрафовали за парковку автомобиля в зеленой зоне. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2025 года в 19:30 машина Volkswagen Polo находилась на газоне по улице Хуторской.

В феврале 2026 года административная комиссия Октябрьского района назначила каршерингу штраф в размере 150 тысяч. Компания пыталась обжаловать это решение в райсуде, однако там его оставили без изменений.

- Представитель компании обжаловал постановление административной комиссии и решение суда, просил о прекращении производства по делу об административном правонарушении, - пояснили в облсуде.

Каршеринг настаивал на своей невиновности. Компания предоставила документы о том, что в момент нарушения машиной пользовался арендатор по договору с сервисом «Делимобиль». Однако в суде отметили, что машина, согласно документам, была возвращена в 18:51 того же дня, а парковка на газоне была совершена в 19:30.

- Кроме того, компания не обеспечила явку арендатора для дачи показаний, а наличие договорных механизмов для взыскания убытков с пользователей не освобождает юрлицо от ответственности, - рассказали в облсуде.

Также каршеринг не смог доказать, что сделал все возможное для предотвращения парковки машин на газонах.

В итоге суд оставил наказание в виде штрафа в силе. Соответствующее решение вступило в законную силу. ПАО «Каршеринг Руссия» заплатит 150 тысяч рублей.