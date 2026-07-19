Тело свердловчанки, погибшей в Кабардино-Балкарии, нашли

Фото: СК России по Кабардино-Балкарской Республике

Тело туристки из Свердловской области, погибшей в Кабардино-Балкарии, нашли. Ей оказалась 44-летняя женщина, которая в составе экскурсионной группы посетила урочище Джилы-Су (высокогорное место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в Зольском районе).

Женщина оступилась и упала с обрыва возле водопада Султан.

- Тело 44-летней погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, - сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

На месте работали 6 спасателей МЧС России. В СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка.

МЧС России напоминает: горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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