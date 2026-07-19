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НовостиСпорт19 июля 2026 14:57

«Урал» разгромил «Енисей», одержав первую победу в сезоне

«Урал» обыграл «Енисей» со счетом 3:0
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче 19 июля. Игра прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 3:0.

Мячи забили Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Эта победа стала первой для «Урала» в новом сезоне Первой лиги и при новом тренере клуба Сергее Юране.

Напомним, в первом туре «Урал» проиграл московскому «Торпедо» со счетом 0:1. В третьем туре екатеринбургская команда сыграет «Ленинградцем». Матч пройдет 25 июля в Рощино (Ленинградская область).

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