Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Жителей Свердловской области могут застать гроза и сильный ливень Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Напомним, оно действовало 18 и 19 июля. А теперь стало известно, что непогода может застать уральцев и в начале новой рабочей недели.

- 20 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с, - сообщили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что в период непогоды следует быть крайне бдительными и соблюдать правила безопасности.

- Передвигаться на автомобиле или находиться на улице в грозу крайне опасно. Если вы находитесь дома, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Не пытайтесь укрыться от дождя, грозы или града под деревьями, - напоминают в МЧС.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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