На Екатеринбург-Арене» произошло короткое замыкание. Фото: Яндекс.Карты

На «Екатеринбург-Арене» произошло короткое замыкание. За несколько часов до домашнего матча ФК «Урал» к зданию на Репина съехалась пожарная техника.

- Короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на 7 этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС.

Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек, пострадавших нет. К 12:51 данный момент пожарные локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работали 50 спасателей и 19 единиц техники.

Напомним, сегодня, в 19:00 на «Екатеринбург-Арене» состоится ФК «Урал» сыграет с «Енисеем».

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