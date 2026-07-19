В Екатеринбурге простятся с основательницей «Прорыва» Натальей Волковой

42-летней женщины не стало из-за болезни. Фото: соцсети Натальи Волковой

Прощание с основательницей известного на весь Урал поисково-спасательного отряда «Прорыв» Натальей Волковой пройдет в Екатеринбурге. Жительницы Березовского не стало 16 июля.

- Сердце бессменного руководителя поисково-спасательного отряда «Прорыв» остановилось после продолжительной болезни, - сообщили в отряде.

По словам близких, последние несколько дней Наталья Волкова провела в больнице. Там же она встретила своей последний день рождения – 15 июля ей исполнилось 42 года.

Прощение с Натальей состоится 20 июля в 12:00 в ритуальном зале на Димитрова, 72а.

Напомним, супруги из Березовского Николай и Наталья Волковы создали поисковый отряд «Прорыв» 15 июля 2016 года. Дату выбрали неслучайно: это день рождения Натальи, а еще день свадьбы супругов.

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