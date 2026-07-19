На ЕКАД произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 19 июля произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. На 9-м километре ЕКАД Водитель Renault выехал встречную полосу и врезался в автомобиль Honda.

- В результате аварии пострадали четыре человека: водители обоих автомобилей, а также пассажиры Honda, в том числе, несовершеннолетняя девочка, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений ПДД, которое неизбежно приводит к тяжелым последствиям.

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