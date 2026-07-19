На трассе «Серов - Североуральск - Ивдель» восстановили движение

На затопленном участке трассы «Серов - Североуральск - Ивдель» восстановили движение. Об этом сообщили Госавтоинспекции Свердловской области.
Движение на 76-м километре региональной автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» открыто для всех видов транспортных средств, - рассказали в ведомстве.
На участке дороги организовано реверсивное движение по одной полосе.
Напомним, движение было ограничено из-за затопления проезжей части. Альтернативные пути отъезда отсутствовали. Дорожные службы выставили временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность и заранее планировать свой маршрут.
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