На трассе «Серов - Североуральск - Ивдель» восстановили движение

Фото: Госавтоинспекции Свердловской области

На затопленном участке трассы «Серов - Североуральск - Ивдель» восстановили движение. Об этом сообщили Госавтоинспекции Свердловской области.

Движение на 76-м километре региональной автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» открыто для всех видов транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

На участке дороги организовано реверсивное движение по одной полосе.

Напомним, движение было ограничено из-за затопления проезжей части. Альтернативные пути отъезда отсутствовали. Дорожные службы выставили временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность и заранее планировать свой маршрут.

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