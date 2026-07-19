Губернатор Денис Паслер обратился к уральцам в День металлурга

Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона и, в собенности, метеллургов с профессиональным праздником Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Денис Паслер обратился к уральцам в День металлурга. Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона, в особенности самих металлургов, с профессиональным праздником.

- Средний Урал справедливо называют «стальным сердцем Отечества». На протяжении нескольких веков металл, добытый и обработанный на наших заводах, служит развитию и безопасности страны, является основой для динамичного роста ключевых отраслей экономики, - говорит в обращении глава региона.

Денис Паслер поздравил уральцев с Днем Металлурга Видео: соцсети Дениса Паслера

Губернатор отметил, что в Свердловской области более 100 тысяч металлургов и много семейных династий.

- Спасибо за ваш нелегкий труд, мастерство и огромный вклад в развитие Свердловской области. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь «огненному» ремеслу, крепкого здоровья, новых производственных побед, счастья и семейного благополучия! – поздравил он металлургов.

Напомним, День Металлурга отмечают в городах Свердловской области 17 и 18 июля, а в Алапаевске 25 июля (праздник совпадет с днем города). Жителей ждут праздничные концерты и другие активности.

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