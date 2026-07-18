С севера идет вода: свердловский губернатор рассказал о ситуации с паводком

Вода уходит с части территорий Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область в июле оказалась во власти паводка из-за проливных дождей, которые идут в регионе с начала лета.

18 июля губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о текущей ситуации с паводком и о рисках для территорий из-за продолжающихся дождей, которые идут под воздействием циклона.

- Ливни прогнозируются на юге области. Рефтинская ГРЭС, Черемшанская и Верх-Нейвинский ГТС будут работать на увеличенный сброс, - рассказывает глава региона.

По его словам, 17 июля на севере Свердловской области прошли сильные ливни, и теперь горные реки несут на юг региона большую воду. Из-за этого в субботу полностью перекрыта трасса Серов - Североуральск - Ивдель на 76-м километре.

Паводок в Свердловской области: последние новости 18 июля 2026

При этом, на большей части подтопленных территорий вода постепенно отступает: уже освобождены от водного плена дома и участки в Верхотурье, Кушве, Талице, Нижних Сергах - всего больше 1100 участков и 1000 домов. В населенных пунктах идут восстановительные работы.

Ирбит: ситуацию мониторят круглые сутки. Когда уйдет вода, вывезут мусор, проведут дезинфекцию. Тут проводится обход дворов, доставляется питьевая вода.

Ирбитское МО: ситуация на большей части территории стабилизировалась, люди возвращаются в дома. Принимаются заявки от жителей на оказание помощи, доставляется питьевая вода и самые необходимые вещи.

Здесь нарушено транспортное сообщение с 8 поселениями из-за затопления дороги Ирбит - Дубская. В магазины завезли продукты, организован пост спасателей и волонтеров.

Пышминский МО: комиссия оценивает ущерб. Спецалисты проведут подворовой обход.

Первоуральский МО: есть вероятность возвращения воды, готовятся каналы для отвода воды. Пункт временного размещения местных жителей подготовлен в Билимбае.

- Для защиты инфраструктуры на насосную станцию Первоуральска будет дополнительно доставлено оборудование для оперативной откачки воды. Продолжается восстановление дорожной инфраструктуры и транспортного сообщения в отдаленных населенных пунктах, где вода уже сошла, - рассказывает губернатор Денис Паслер.

Нижний Тагил и пригород: нет затопленных домов, вода осталась на 96 участках СНГ и постепенно уходит. Здесь восстанавливают дороги, мосты.