В Алапаевске подвели итоги рейда по поиску нелегальных мигрантов

Полиция проверила мигрантов в Алапаевске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алапаевске полиция провела профилактический рейд «Иностранный работник», выявив 13 административных правонарушений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что стражи порядка проверили места работы мигрантов, а также места, где они проживают. Всего проверили 60 иностранцев.

Пять мигрантов оштрафованы за нарушение правил въезда в РФ, еще два мигранта наказаны на отсутствие разрешения на работу либо патента. Также оштрафован гражданин РФ за предоставление жилья иностранцу, который находится в стране, нарушая закон. Также пять административных протоколов составили за незаконное привлечение к трудовой деятельности.

Общая сумма штрафов составила 550 тысяч рублей. Также три мигранта принудительно покинут территорию России.