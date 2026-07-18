В Свердловской области резко сократят число абортов

На Среднем Урале придумали, как повысить рождаемость Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области к 2030 году власти рассчитывают сократить число абортов до 8,7 тысячи ежегодно. То, что еще пять лет назад казалось труднодостижимым, сегодня становится реальностью. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения региона:

Общее количество абортов сократилось вдвое — с 23 тысяч в 2020 году до 13 тысяч в 2025 году.

Число прерываний по желанию женщин снизилось с 15,6 тысячи до 8,4 тысячи.

В относительных показателях прогресс также заметен: на тысячу женщин фертильного возраста сейчас приходится 15 абортов против 23 пять лет назад, а на сотню родов — 42 против 56.

В региональном Минздраве такую динамику связывают с перезагрузкой подхода к работе с беременными. Ключевую роль сыграл проект по доабортному консультированию, запущенный по инициативе министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

В основе новой концепции лежит слово «нежность». В регионе стремятся выстроить деликатную систему поддержки, учитывающую медицинские, психологические, социальные и духовные аспекты жизни женщины. В рамках проекта введен обязательный «период тишины» — семь дней на размышление, в течение которых с женщиной работает междисциплинарная команда (акушеры-гинекологи, психологи, юристы, экономисты и представители церкви). Сегодня врачам удается отговорить от аборта 19% обратившихся пациенток (каждую пятую), но власти планируют увеличить этот показатель до трех из пяти.

Важным шагом стал добровольный отказ частных клиник от проведения абортов. Процесс начался в декабре 2025 года: первой об этом объявила клиника «Шанс», затем присоединились Екатеринбургский медицинский центр и сеть «Гармония». К январю 2026 года процедуру прекратили проводить 15 частных клиник региона. Теперь услуга искусственного прерывания беременности оказывается исключительно в государственных медучреждениях в рамках ОМС.

Помимо работы с сознанием, власти усилили финансовую поддержку семей:

1. Компенсация процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей.

2. Единовременная выплата 50 тысяч рублей на товары первой необходимости для новорожденных.

3. Компенсация расходов на наем жилья во время учебы — до 15 тысяч рублей в месяц.

В планах региона — дальнейшая централизация процедур и создание мультидисциплинарных комиссий для второго этапа доабортного консультирования, чтобы сделать помощь женщинам максимально адресной и эффективной.