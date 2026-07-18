В Свердловской области за полгода проложили 78 км газопроводов

В Свердловской области развивают газовую инфраструктуру Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Свердловской области компании построили 78,4 километра газопроводов, а также завершили строительство 537 объектов, что позволило подключить больше 1700 домов. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

- В регионе продолжается строительство около 2,7 тысячи газопроводов общей протяженностью порядка 1,1 тысячи километров. После завершения работ техническая возможность подключения к газу появится еще более чем у 16 тысяч домовладений, рассказывает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Больше всего газопроводов в этом году построили в Нижнем Тагиле, Полевском и Талицком МО. До конца года построят еще 325 километров газопроводов. Новые объекты запустят в Троицком, Черноисточинске, Старых Решетах и Полдневой, 11 км сетей смонтируют в Североуральске.