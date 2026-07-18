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НовостиПроисшествия18 июля 2026 11:22

Три тысячи жителей Арамиля остались без холодной воды

Часть Арамиля оставили без холодной воды
Лев ИСТОМИН
Жители Арамиля остались без холодной воды

Жители Арамиля остались без холодной воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Арамиль под Екатеринбургом с 6 утра 18 июля три тысячи жителей в 11 многоквартирных домах остаются без холодной воды из-за серьезной аварии на сетях. Также водоснабжение ограничено в детском саду.

На место ЧП выезжал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа - надзорное ведомство проводит проверку по факту коммунальной аварии.

Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». Прокуратура держит ситуацию на контроле, по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры.