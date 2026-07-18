За сутки на Урале вода подтопила 41 дом и 177 участков

Уровень воды за сутки снизился на 8 сантиметров. Фото: Алексей Никифоров

За прошедшие сутки в Свердловской области вода во время паводка затопила 41 жилой дом и 177 приусадебных участков. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, информирует МЧС по региону.

За сутки вода отступила на 8 сантиметров, вода постепенно уходит с дорог, однако пока, часть трассы закрыты для движения. Больше всего от паводка пострадал Ирбитский округ.

- Продолжается выстроенная работа спасателей и волонтеров, рассказывает глава Ирбита Николай Юдин.

Тем временем, власти готовятся к возможной эвакуации жителей Новоуральского городского округа, где проведут контролируемый сброс воды с плотины Верх-Нейвинского водохранилища. Из-за этого может подтопить дома в ближайших населенных пунктах. Сброс воды - вынужденная мера, которая позволит избежать прорыва плотины.

Сейчас временно приостановлено транспортное сообщение с 27 населенными пунктами и пешее сообщение с одним населенным пунктом Свердловской области.