На площади 1905 года монтируют падел-корты

Фото: ТГ-канал Екатеринбург. Главное

В Екатеринбурге 17 июля на площади 1905 года начали монтировать конструкции падел-кортов для проведения ежегодного фестиваля «Лето на площади».

Спортивная площадка будет открыта для горожан до конца сентября. Тут будут работать четыре корта, куда можно попасть по предварительной записи. Часть сеансов в будни будет проводиться бесплатно.

Корты оборудуют деревянными настилами, клумбами, скамьями, навесами и подсветкой. Рядом разместят туалеты, раздевалки, зоны отдыха и фудкорт.

Падел является видом спорта, сочетающим элементы бадминтона, тенниса и сквоша, информирует канал «Екатеринбург. Главное».