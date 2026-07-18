В Екатеринбурге отремонтировали несколько улиц

В Екатеринбурге ремонт дорог завершен на две трети Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с начала сезона завершен ремонт шести участков улиц общей площадью в 190 тысяч квадратных метров.

На данный момент полностью приведены в порядок:

1. Проспект Космонавтов от Турбинной до Машиностроителей.

2. Розы Люксембург от Малышева до Куйбышева.

3. Новгородцевой от дома 26 до дома 38 по 40-летия Комсомола на дублере Сибирского тракта.

4. Объездная дорога от Московской до Базового.

5. Стрелочников от Выездного до Челюскинцев.

6. 2-я Новосибирская от Палисадной до Умельцев.

Всего в 2026 году в Екатеринбурге отремонтируют девять участков улиц общей длиной более 13 километров.