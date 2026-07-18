В Екатеринбурге отремонтировали несколько улиц

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге с начала сезона завершен ремонт шести участков улиц общей площадью в 190 тысяч квадратных метров.
На данный момент полностью приведены в порядок:
1. Проспект Космонавтов от Турбинной до Машиностроителей.
2. Розы Люксембург от Малышева до Куйбышева.
3. Новгородцевой от дома 26 до дома 38 по 40-летия Комсомола на дублере Сибирского тракта.
4. Объездная дорога от Московской до Базового.
5. Стрелочников от Выездного до Челюскинцев.
6. 2-я Новосибирская от Палисадной до Умельцев.
Всего в 2026 году в Екатеринбурге отремонтируют девять участков улиц общей длиной более 13 километров.