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НовостиЭкономика18 июля 2026 6:22

Уральский курорт «Гора Белая» ждет перезагрузка

На курорте «Гора Белая» проведут тотальную ревизию
Лев ИСТОМИН
Горнолыжный комплекс ждет ревизия

Горнолыжный комплекс ждет ревизия

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горнолыжный курорт «Гора Белая» в Свердловской области ждем тотальная ревизия. Для этого губернатор региона Денис Паслер ликвидировал прежнюю рабочую группу по развитию комплекса и сформировал новую команду из членов правительства, администрации Нижнего Тагила и представителей УГМК. Возглавит группу вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Новая рабочая группу проверит построенные объекты и примет решение, какие еще объекты нужно возвести на «Горе Белой». Также будет принято решение о перспективах проекта в рамках «дорожной карты».