Уральский курорт «Гора Белая» ждет перезагрузка

Горнолыжный комплекс ждет ревизия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горнолыжный курорт «Гора Белая» в Свердловской области ждем тотальная ревизия. Для этого губернатор региона Денис Паслер ликвидировал прежнюю рабочую группу по развитию комплекса и сформировал новую команду из членов правительства, администрации Нижнего Тагила и представителей УГМК. Возглавит группу вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Новая рабочая группу проверит построенные объекты и примет решение, какие еще объекты нужно возвести на «Горе Белой». Также будет принято решение о перспективах проекта в рамках «дорожной карты».