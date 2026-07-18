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НовостиОбщество18 июля 2026 4:41

Жителей Екатеринбурга призвали не крушить новые стеклянные остановки

В Екатеринбурге громят новые остановки
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге установят еще 128 остановочных комплексов

В Екатеринбурге установят еще 128 остановочных комплексов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге до конца 2026 года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Власти уральской столицы призвали горожан не крушить остановки, выполненные из металла и стекла.

В уральской столице есть случаи, когда утром подрядчик устанавливает остановочный комплекс, а вечером вандалы разбивают в нем стекла. Так, к примеру, на трамвайной остановке «Кирова» в сторону кольца на ВИЗе не осталось ни одного целого стекла.

- Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик тоже ничего не может сделать, - говорят в администрации.

При этом, городу всё-таки приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки.