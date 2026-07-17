Свердловская область разработает новую демографическую доктрину

В Свердловской области разрабатывают меры поддержки для семей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в регионе проживают более 80 тысяч многодетных семей. Власти отмечают, что намерены прививать жителям региона тренд на многодетность.

- Мы уже приступили к разработке актуальной для Среднего Урала демографической доктрины. Системы комплексной поддержки рождаемости и многодетности. Меры, которые в нее войдут, будут действительно эффективными и востребованными, - сообщает в своем канале Денис Паслер.

Студенческие семьи также смогут рассчитывать на поддержку. Востребованной мерой может стать единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Это касается и ежемесячной выплаты молодой маме.

Обсуждаются с представителями колледжей и вузов вопросы перевода молодых мам на бюджетные места. В учебных заведениях продолжат создание комнат матери и ребенка.

В регионе в учреждениях культуры, общепита, спорта, а также такси могут появиться условия для семей. Чем больше детей – тем выше скидка.

В области детсады могут перевести на гибкий график работы. Для детей младшего школьного возраста организуют продленки. К тому же, намерены создавать среди уральцев клубы многодетных семей.