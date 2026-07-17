Более 3000 уральских металлургов получили досрочную пенсию к празднику

Сотрудники металлургических производств получили досрочные пенсии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале к профессиональному празднику металлургов были досрочно назначены страховые пенсии по старости Их получили 3000 специалистов цехов с вредными и тяжелыми условиями труда. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России.

- Металлургическое производство связано с высокими температурами и тяжелыми условиями труда. Таким образом, досрочный выход на заслуженный отдых - важная мера поддержки для специалистов, - рассказали представители.

Досрочно выйти на пенсию могут работники вредных производств. Мужчины из «горячих» цехов отправляются на пенсию в 50 лет, а женщины – в 45 лет. На вспомогательных производствах – в 55 и 50 лет соответственно.