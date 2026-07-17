На Среднем Урале жителей поселка готовят к эвакуации из-за паводка

Первый этап сброса воды пройдет 18 июля. Фото: Вячеслав Тюменцев

В Свердловской области в поселке Верх-Нейвинский готовятся эвакуировать жителей. Причиной стала паводковая ситуация. Об этом сообщает глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

Власти рассказали о мерах, которые будут приняты. 18 июля увеличат объем водосброса. В 14:00 жителей оповестят сирены. Затем сброс воды будут увеличивать каждые два часа до 20:00. Второй этап сброса пройдет 19 июля.

- Также вводится ограничение движения транспортных средств в сторону района подтопления. В зоне возможного выхода воды на дорогу будут работать мобильные посты ДПС на въезде в Новоуральск из поселка Верх-Нейвинский, - сообщает Вячеслав Тюменцев. - Администрация Верх-Нейвинского городского округа обходит жителей, у которых дома находятся в потенциальной зоне подтопления. Готовность к эвакуации жителей обеспечена.

Также свердловчан призывают покинуть зону подтопления 17 июля. Необходимо взять с собой ценные вещи. Сброс воды - вынужденная мера поможет избежать серьезных последствий паводка, а также прорыва дамбы. Владельцев садовых товариществ №4 и №5 просят не оставаться в дачных домах на ночь.