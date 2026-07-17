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НовостиОбщество17 июля 2026 11:59

В Ирбите мотофестиваль отменили из-за паводка

Организаторы ирбитского мотофестиваля рассказали об отмене мероприятия
Маргарита РАЗУМОВА
Мотофестиваль в Ирбите не состоится из-за паводка. Фото: скриншот видео

Мотофестиваль в Ирбите не состоится из-за паводка. Фото: скриншот видео

Крупный мотофестиваль «Ирбит – 2026» не состоится из-за сложной паводковой ситуации. Так как вода продолжает подтапливать участки дорог. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- В ближайшее время не предвидится даже стабилизации, не говоря уже о спаде. Поляна, как вы видите, не предполагает даже возможности частичного сохранения запланированной программы. Нет достаточной сухой площади для размещения сцены, не говоря уже о размещении транспорта и палаточного лагеря, - сказано в сообщении.

Организаторы добавили, что уже считают убытки из-за сложившейся ситуации. Также планируется оценивать масштабы разрушений. В будущем они будут планировать восстановительные работы.