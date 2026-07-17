В Свердловской области ЧС из-за паводка ввели уже в девяти муниципалитетах

В зоне паводка находятся больше 2,5 тысячи домов и участков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область продолжает страдать от последствий паводка, вызванного обильными осадками. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС, число муниципалитетов, где введен режим ЧС из-за паводка, увеличилось до девяти.

- На утро 17 июля режим ЧС введен в девяти муниципальных образованиях: Кушвинский МО, Горноуральский, Ирбитский, Талицкий, Первоуральск, Староуткинск, город Ирбит, Нижнесергинский и Камышловский районы, - пояснили в ведомстве.

За последние сутки были подтоплены еще 154 дома и 457 земельных участков, преимущественно в Ирбитском и Гаринском МО. Так, в общей сложности в зоне паводка находятся 2 119 приусадебных участков, 439 частных домов, девять низководных мостов и два участка автодорог.

Специалисты продолжают оказывать жителям помощь и вести мониторинг уровня воды в водоемах. К работе по устранению последствий паводка привлечены 450 человек и 137 единиц техники.