Первый мэр Екатеринбурга Чернецкий поздравил свердловчан с Днем металлурга

День металлурга в 2026 году отмечают 19 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В это воскресенье, 19 июля, вся страна отмечает День металлурга. Для Свердловской области этот праздник особенно важен, ведь эта отрасль во многом сформировала регион и уральскую идентичность. С поздравлением в этот день выступили многие известные жители региона. Так, например, первый мэр Екатеринбурга, Аркадий Чернецкий, руководивший уральской столицей с 1992 по 2010 год, рассказал о том, как в студенческие годы учился на металлургическом факультете.

- Уважаемые коллеги металлурги! От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Никогда не забываю и горжусь тем, что в моем самом первом дипломе о высшем образовании в графе «специальность» значится «инженер-металлург», - сказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. – Я окончил металлургический факультет, кафедру «металловедение, термообработка и физика металлов» УПИ в 1972 году. И всю жизнь сохраняю память об интереснейших студенческих годах: о том, как жил наш самый большой факультет в вузе и был он самым богатым на ученых-докторов наук, которые нас учили, о производственных практиках в термических и литейных цехах УВЗ и ЧТЗ, о моей исследовательской дипломной работе, которая вошла в большой проект, реализованный впоследствии на производстве. С тех лет значимость профессии металлурга прочно укоренилась в моем сознании, создав восприятие этой науки и этого дела, как сложных, ответственных и даже в какой-то степени первичных по отношению к другим сферам деятельности.

Аркадий Чернецкий возглавлял Екатеринбург с 1992 по 2010 год. В студенческие годы он учился на металлургическом факультете УПИ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что металлургический факультет УПИ (ныне УрФУ) был организован в 1920 году как химико-технологический факультет Уральского государственного университета. Первые лекции читал знаменитый инженер Владимир Грум-Гржимайло.

- Так сложилась моя производственная судьба, что большую часть времени я проработал на машиностроительных заводах, но с серьезными металлургическими циклами, - сказал в поздравлении Аркадий Чернецкий. - И всегда я занимался организацией производственных процессов, уделяя первоочередное внимание заготовительному металлургическому производству, технологичности, ритмичности, способности обеспечить качество продукции – как залог успеха производственной деятельности всего завода. Нынешние технологические возможности дают огромный простор для повышения производительности труда в металлургии, получения высококачественного продукта; использование искусственного интеллекта, автоматизация многих процессов постепенно делают нашу металлургию «белой», «умной» и «малолюдной». Но спрос на профессионалов и на инженерные, технические знания был и остается, а сами эти знания по-прежнему являются двигателем развития отрасли. Успехов, коллеги!

Металлургия - одна из тех отраслей, которые сформировала регион и уральскую идентичность Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

День металлурга отмечают в третье воскресенье июля (19 июля в этом году), но во многих городах Свердловской области праздничные мероприятия начались еще 17 июля. Например, в Краснотурьинске в пятницу прошел концерт на Центральной площади, в котором приняли участие Mia Boyka и группа «Пропаганда». А в субботу в городе выступила знаменитая певица Юлианна Караулова. А в Верхней Пышме в рамках празднования в субботу сыграли 32 свадьбы.