Уральский банк получил благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга за участие в «Экспедиции Добра»

Фото: пресс-служба УБРиР

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло подведение итогов и церемония награждения участников и партнеров всероссийской благотворительной акции «Экспедиция Добра». Президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов был отмечен благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга за активную гражданскую позицию и значительный личный вклад в реализацию акции.

«Проект казался труднореализуемым, потому что Россия – очень большая страна. Но всё получилось, потому что мы едины, нас объединяет общая история, любовь к своей стране и ответственность за ее благополучие», – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Акцию «Экспедиция Добра» организовал благотворительный фонд «Добродушие», региональное отделение «Народного Фронта» Санкт-Петербурга и автономная некоммерческая организация «Команда страны». В июне волонтеры на уникальном автомобиле преодолели более 9 000 километров от Санкт-Петербурга до Хабаровска и посетили 15 крупных городов России. Участниками проекта «Экспедиция Добра» стали более 500 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по всей стране. В рамках экспедиции были проведены дополнительные благотворительные мероприятия в Твери, Казани, Екатеринбурге и Кемерово.

Фото: пресс-служба УБРиР

В Екатеринбурге экспедиция остановилась 4 июня. Партнером акции выступил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). По обращению центра социальной помощи семье и детям «Отрада» УБРиР передал нуждающимся семьям оборудование для развития и реабилитации их детей. Это специальный массажный стол, коляска, кресло для купания и другие технические устройства.

«Экспедиция преодолела несколько тысяч километров по пути из Санкт-Петербурга через Екатеринбург в Хабаровск. В каждом из этих городов расположены наши подразделения, сотрудники которых стремились оказать поддержку участникам. Это закономерно. Банк УБРиР сфокусирован на решении проблем, с которыми сталкиваются дети и семьи с детьми. Мы ведем системную работу через собственную благотворительную программу «Дети верят в чудо». В этом проекте нас привлекла цель, которую поставили организаторы - столь же амбициозная, сколько и благородная», — отметил президент банка Алексей Долгов.

Автомобиль, на котором участники экспедиции доехали до Хабаровска, был передан уникальному человеку, который каждым днем своей жизни доказывает, что даже в самых сложных обстоятельствах можно оставаться сильным, работать, строить семью и двигаться вперед, несмотря ни на какие ограничения. Вадим Кулаков, у которого с рождения тяжелая форма ДЦП, смог найти друзей, работу и собственный дом.