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НовостиОбщество17 июля 2026 5:31

Жара придет в Екатеринбург на смену проливным дождям

В Екатеринбурге потеплеет до +29 градусов на следующей неделе
Никита ПРИХОДЬКО
В Екатеринбурге ожидается теплая погода без осадков

В Екатеринбурге ожидается теплая погода без осадков

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ожидается потепление до +29 градусов. Согласно прогнозам, уже на следующей неделе на смену проливным дождям придет жаркая и облачная погода. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В пятницу центр циклона сместится в сторону Западной Сибири, оставляя территорию Свердловской области позади, - пояснил Алексей Пулин.

Так, дожди продлятся в Екатеринбурге до конца текущей недели. Температура в эти дни составит до +21 градуса.

Последние ливни пройдут в понедельник 20 июля, после чего в уральскую столицу придет жара. Уже со вторника 21 июля столбики термометров покажут +28..+29 градусов, а осадки прекратятся. Такая погода, согласно прогнозам, продлится вплоть до конца рабочей недели.