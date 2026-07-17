Львова-Белова предложила вывезти детей из зоны паводка на Среднем Урале в лагеря

Мария Львова-Белова встретилась с волонтерами, которые помогают пострадавшим от паводка. Фото: социальные сети Марии Львовой-Беловой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Екатеринбург, где встретилась с волонтерами, которые помогают пострадавшим от паводка в Свердловской области.

В ходе встречи детский омбудсмен предложила вывезти детей из зоны ЧС в оздоровительные лагеря.

- Обсудили с регионом возможность вывезти детей из пострадавших от паводка территорий в оздоровительные лагеря. Чтобы лето для ребят продолжалось, а родители смогли бы решить первоочередные задачи по восстановлению жилья, - написала Мария Львова-Белова в своих соцсетях.

По данным МЧС на 17 июля, в Свердловской области остаются подтопленными свыше 2,5 тысячи домов и участков. Работа по ликвидации последствий паводка продолжается, ведется гидрологический мониторинг.