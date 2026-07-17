В Тавде компания заплатит 2 млн работнику, который стал инвалидом из-за травмы

Суд взыскал с компании 2 миллиона рублей в пользу работника Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тавде ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания» заплатит 2 миллиона рублей работнику, который остался инвалидом после получения травмы на производстве. Инцидент произошел 28 августа 2021 года на лесозаготовительной делянке в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

- Мужчина был фактически допущен к работе в качестве вальщика леса, однако трудовые отношения надлежащим образом работодателем оформлены не были. Во время трелевки древесины трактором перевозимое бревно изменило траекторию движения и ударило мужчину, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тавдинец получил переломы шейных позвонков с повреждением спинного мозга и другие множественные травмы. Все это классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Долгое время мужчина проходил лечение. Вскоре ему бессрочно установили инвалидность I группы. Теперь он не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя – ему требуются помощь и постоянный уход.

Тавдинец подал иск с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Однако компания платить не хотела, указав в суде на отсутствие трудового договора. В дело вмешался прокурор, потребовав удовлетворить требования пострадавшего.

Суд согласился с сотрудником ведомства и встал на сторону мужчины. В результате с ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания» взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.