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НовостиОбщество16 июля 2026 16:48

Свердловские врачи вылечили молодого уральца, желавшего стать отцом

Свердловчанин после операции смог сберечь репродуктивную функцию
Маргарита РАЗУМОВА
Врачи провели малоинвазивную операцию. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи провели малоинвазивную операцию. Фото: Минздрав Свердловской области

Екатеринбуржец стал одним из первых пациентов Центральной городской клинической больницы № 24, которому выполнили важную малоинвазивную операцию. Специалисты вылечили патологию, которая нарушает репродуктивную функцию. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

О проблеме стало известно, когда 24-летний уралец проходил обследование. Он мечтал стать отцом.

- По результатам диагностики уролог Дмитрий Барашиков выявил варикоцеле. Это заболевание проявляется варикозным расширением семенных вен, сопровождается нарушением кровоснабжения яичка и может препятствовать зачатию, - пояснили в ведомстве.

Врачи под местной анестезией провели катетер через бедренную вену. С помощью препарата закупорили патологически расширенные сосуды, восстановили кровоснабжение.

Так, спустя несколько месяцев супруга уральцев узнала о долгожданной беременности. У молодого уральца родился сынишка весом 3590 граммов и ростом 51 сантиметр.