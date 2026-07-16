В Нижнем Тагиле устроят турнир по уличному баскетболу

В Нижнем Тагиле пройдет баскетбольный турнир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 8 августа состоится всероссийский турнир по баскетболу. Об этом сообщает министерство спорта Свердловской области в своем канале.

- В этом году мы встречаемся на абсолютно новой локации. Главный старт этого сезона пройдет на площадке «Центра уличного баскетбола», - рассказали в ведомстве.

Игры всероссийского турнира 3х3 состоятся на пяти полноценных площадках. У каждой из которых предусмотрены зрительские трибуны. В состязаниях участвуют любительские команды. Организаторы позже сообщат о тайминге, а также регистрации.

В прошлом году турниры проводили в уральской столице. На площадке «Екатеринбург Арены» создавались специальные баскетбольные площадки.