На Урале в производство автомобильных катализаторов вложили 4,3 миллиарда

Мощности предприятия выросли с 800 тысяч до 2,4 миллиона каталитических блоков в год. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Новоуральске создали новую линию по производству автомобильных катализаторов. Теперь мощности предприятия увеличили в три раза. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 миллиарда рублей, из которых 3,2 миллиарда рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, - рассказали в ведомстве.

На предприятии нарастили производственные мощности с 800 тысяч до 2,4 миллиона каталитических блоков в год. Они используется для легковых и грузовых автомобилей. Продукцию предприятия поставляют на конвейеры ведущих российских автозаводов. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, это курс импортозамещение.