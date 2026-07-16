Уральцы записались к врачу через мессенджер 470 тысяч раз

Свердловчане активно записываются к врачам через мессенджер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Технологии делают жизнь уральцев удобной и комфортной. Так, жители Свердловской области уже 470 тысяч раз записывались на прием к врачам с помощью мессенджера. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Только с февраля проведено более 87 тысяч телемедицинских консультаций. Большинство из них – 58 тысяч для дистанционного закрытия больничных листов. Например, в одной только Городской клинической больниуе №14 Екатеринбурга уже почти 40% больничных оформляют удаленно. Это рост почти в 2,5 раза всего за месяц, - рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Также удаленный формат помогает родителям оперативно обратиться к педиатрам. Например, утонить информацию. К тому же, родителям не требуется тратить время на дорогу.

Обращаться можно через приложение «РТ Доктор66». Необходима авторизация через портал Госуслуг.