В Ирбите сотрудники прокуратуры принимают граждан, пострадавших от паводка

Прокуратура региона держит на контроле ситуацию с компенсацией пострадавшим от паводка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская прокуратура провела выездную проверку в Ирбите. Здесь оценили меры, позволяющие защитить права пострадавших от паводка. На территории введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что в Ирбите подтоплены 165 жилых домов. Также 152 дома в Ирбитском муниципальном округе.

- Развернута мобильная приемная прокуратуры в Ирбите, проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой и водой, предметами первой необходимости, - рассказали в надзорном ведомстве.

Местные жители выясняют, как будет оцениваться ущерб. Задают вопросы по поводу получения выплат.

В надзорном ведомстве взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим от паводка. Это касается и перечисления выплат, обработки документов и заявлений.