В Североуральске вынесли приговор женщине, подрезавшей супруга

Жительнице Североуральска, ударившей ножом мужа, вынесли приговор Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Североуральский горсуд вынес приговор Светлане Злобиной. Женщина неоднократно ударила ножом своего супруга. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Ее признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В том числе по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре 2025 года. Тогда семейная пара устроила застолье.

- Злобина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, поссорилась с супругом. На почве неприязни нанесла ему один удар ножом в левую кисть и один удар в правую кисть. Однако на этом женщина не успокоилась. Спустя несколько часов она ударила мужа ножом в живот. Чем причинила тяжкий вред здоровью, квалифицируемый как опасный для жизни, - пояснили в инстанции.

По совокупности преступлений Светлане назначили шесть лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.