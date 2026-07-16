На Урале дебошир ранил мужчину в туалете торгового центра

Росгвардейцы и охранники ТЦ вычислили и задержали стрелявшего Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о тревоге. К торговому центру на улице Малышева выехал наряд. Как выяснилось, в туалете вспыхнул конфликт между посетителями. Охранник здания слышал хлопок, похожий на выстрел. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

- В ходе дальнейшего разбирательства к правоохранителям обратился посетитель - 39-летний мужчина с видимыми телесными повреждениями на лице. Он заявил, что в туалете повздорил с незнакомцем. Тот достал предмет, похожий на газовый пистолет. Он выстрелил ему в область головы и скрылся, - сказано в сообщении.

Росгвардейцы и охранники торгового центра нашли и схватили подозреваемого Пострадавшего мужчину доставили в больницу с рваными ранами мягких тканей головы.

В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что совершил выстрел 28-летний мужчина из Свердловской области. Он ранее не судим и нигде не работает. Его привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По результатам проверки будет принято обоснованное решение.