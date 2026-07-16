Свердловская Росгвардия с начала года более 19 тысяч раз выезжала по тревоге

По сигналу тревоги за полгода совершено более 19 тысяч выездов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардия свыше 19 тысяч раз выезжала по тревоге на Среднем Урале. Реагировали на сообщения с охраняемых объектов. Сотрудники выезжали по адресам свердловчан. Управление Росгвардии по Свердловской области приводит статистику за первое полугодие.

Сотрудники задержали более 1,4 тысячи граждан. Из них по подозрению в преступлениях было свыше 270 человек. Кроме того, за административные правонарушения задержано 1,1 тысяч граждан.

- Пресечено 327 преступлений и порядка 2,4 тысячи административных правонарушений. Кроме того, для проверки поступающей информации о совершенных правонарушениях осуществлено около 2,4 тысяч выездов по заявкам дежурных частей Свердловской области. В 245 случаях информация подтвердилась, - сказано в сообщении.

Также в регионе охраняли более 11, 6 тысяч объектов, почти 14,5 мест проживания уральцев.