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НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:14

Свердловская Росгвардия с начала года более 19 тысяч раз выезжала по тревоге

На Урале вневедомственная охрана задержала более 1,4 тысячи граждан
Маргарита РАЗУМОВА
По сигналу тревоги за полгода совершено более 19 тысяч выездов

По сигналу тревоги за полгода совершено более 19 тысяч выездов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардия свыше 19 тысяч раз выезжала по тревоге на Среднем Урале. Реагировали на сообщения с охраняемых объектов. Сотрудники выезжали по адресам свердловчан. Управление Росгвардии по Свердловской области приводит статистику за первое полугодие.

Сотрудники задержали более 1,4 тысячи граждан. Из них по подозрению в преступлениях было свыше 270 человек. Кроме того, за административные правонарушения задержано 1,1 тысяч граждан.

- Пресечено 327 преступлений и порядка 2,4 тысячи административных правонарушений. Кроме того, для проверки поступающей информации о совершенных правонарушениях осуществлено около 2,4 тысяч выездов по заявкам дежурных частей Свердловской области. В 245 случаях информация подтвердилась, - сказано в сообщении.

Также в регионе охраняли более 11, 6 тысяч объектов, почти 14,5 мест проживания уральцев.