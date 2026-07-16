На Урале птицефабрика заплатит более 4 миллионов рублей за вред почве

Суд обязал предприятие возместить ущерб Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Артемовском прокуратура через суд обязала птицефабрику выплатить более четырех миллионов рублей. Дело касается ущерба, причиненного почве. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области

Под проверку попала ООО «Птицефабрика Артемовская».

- Установлено, что на арендованных птицефабрикой земельных участках использовались агрохимикаты удобрения, изготавливаемые на основе отхода куриного помета, - уточнили в надзорном ведомстве.

Специалисты выяснили, что на эти удобрения отсутствовали свидетельства госрегистрации. В том числе санитарно-эпидемиологическое заключение и прочие документы. Как оказалось, оценку опасности агрохимиката не проводили. Также не установили, насколько это удобрение опасно для людей и земли.

Эксперты пришли к выводу, что почва была загрязнена.

Прокуратура подавала иск в Кировский райсуд Екатеринбурга, чтобы взыскать ущерб с предприятия. Инстанция учитывала, что птицефабрика проводила восстановление земли. Однако возместить ущерб компанию все таки обязали.