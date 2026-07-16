На уральских предприятиях Группы НЛМК отметили День металлурга корпоративной велогонкой

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

В Екатеринбурге сотрудники уральских предприятий Группы НЛМК вместе с членами своих семей стали участниками юбилейной, пятой по счету корпоративной велогонки «Стальной прокат», приуроченной ко Дню металлурга. Спортивное событие объединило представителей ВИЗ-Стали, ВИЗа, НЛМК, НЛМК-Инжиниринг и НЛМК-Связь. На старт трассы по пересеченной местности также вышли родные и близкие работников предприятий, сделав гонку по-настоящему семейным праздником спорта и активного отдыха.

Для участников подготовили несколько дистанций: мужчины преодолевали 20 км, женщины и дети — 10,5 км. Победителей определяли в возрастных категориях до 40 лет и старше 40 лет. Кроме того, отдельный зачет был предусмотрен для членов семей сотрудников.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

По итогам соревнований лучшим среди мужчин до 40 лет стал специалист технической дирекции НЛМК Ян Бабанин. В категории 40+ первое место занял аппаратчик воздухоразделения ВИЗ-Стали Никита Кошелев. Среди женщин в номинации «Сотрудницы Группы НЛМК 18–39 лет» победу одержала мастер цеха холодной прокатки ВИЗ-Стали Юлия Андреева. В старшей возрастной категории первое место завоевала начальник отдела НЛМК-Инжиниринг Елена Наумцева. В семейных номинациях лидерами стали Оксана Узких и Даниил Исаев. Лучший результат среди детей до 18 лет показал одиннадцатилетний Дмитрий Лебедев.

— Корпоративная велогонка «Стальной прокат» не только поддерживает традиции здорового образа жизни, но и способствует командообразованию, укрепляет связи между коллективами предприятий и создает дополнительные возможности для неформального общения сотрудников и их семей. Такие мероприятия помогают формировать атмосферу единства, взаимной поддержки и общей вовлеченности в корпоративную культуру Группы НЛМК, — отметил начальник управления персоналом ВИЗ-Стали Вячеслав Моломин.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Победителям и призерам велогонки вручили дипломы и медали, а все участники получили памятные значки.

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