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НовостиОбщество16 июля 2026 12:07

На Среднем Урале ввели новые перекрытия дорог из-за паводка

В Туринском и Серовском районах перекрыли дороги из-за подтоплений 16 июля
Маргарита РАЗУМОВА
Из-за паводка введены ограничения на дорогах в Туринском и Серовском районах. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Из-за паводка введены ограничения на дорогах в Туринском и Серовском районах. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

16 июля в Свердловской области из-за ливней и паводка вводят новые ограничения на дорогах в Туринском и Серовском районах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Так, в Туринском районе ограничили движение на участке Городище – Первино с 3-го по 4 километр. Объехать автомобилисты могут его через деревню Таволожка. В месте перекрытий установили временные дорожные знаки.

В Серовском районе река Евалка вышла из русла. Поэтому на 148-м километре трассы Серов – Сосьва – Гари введены ограничения. Здесь организовано одностороннее движение. Также установили временные дорожные знаки. Объезда в направлении поселка Гари нет.

В ведомстве просят водителей заранее планировать маршрут. Также следует соблюдать требования временных дорожных знаков.