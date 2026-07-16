В Екатеринбурге выдры решат судьбу главного футбольного турнира года

Подопечные будут играть до победного. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк рассказал, что прогноз на финал чемпионата мира по футболу доверил своим подопечным. Азиатские выдры готовы предсказать свердловчанам исход главного футбольного турнира года.

Необычное мероприятие состоится уже 17 июля. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14:00.

Представители зоопарка рассказали, что выдрам предстоит играть до победного. Сам принцип гадания организаторы пока держат в секрете.

В финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля.