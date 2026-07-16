Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 11:46

В Екатеринбурге выдры решат судьбу главного футбольного турнира года

Уральские выдры определят победителя ЧМ-2026 по футболу
Маргарита РАЗУМОВА
Подопечные будут играть до победного. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Подопечные будут играть до победного. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк рассказал, что прогноз на финал чемпионата мира по футболу доверил своим подопечным. Азиатские выдры готовы предсказать свердловчанам исход главного футбольного турнира года.

Необычное мероприятие состоится уже 17 июля. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14:00.

Представители зоопарка рассказали, что выдрам предстоит играть до победного. Сам принцип гадания организаторы пока держат в секрете.

В финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля.