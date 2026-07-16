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НовостиОбщество16 июля 2026 10:58

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт

По технической причине самолет из Екатеринбурга в Москву вернулся в аэропорт
Никита ПРИХОДЬКО
Самолет вернулся в аэропорт Кольцово по техническим причинам

Самолет вернулся в аэропорт Кольцово по техническим причинам

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 16 июля по рейсу U6-274 в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово. Соответствующее решение было принято по техническим причинам.

- Экипаж произвел посадку благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно. Безопасность полетов прежде всего, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет воздушного судна запланирован на 16:00. По расписанию самолет должен был отправиться в Москву еще в 12:00.

Похожий случай произошел в марте. Тогда самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт после вылета в Самару. По факту произошедшего сотрудники транспортной прокуратуры проводили проверку.